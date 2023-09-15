光鼎生技董事長蔡守冠表示，公司在日本的銷售市場目前以科研應用持續穩健發展，透過本次合作，光鼎生技將與大塚電子共同完成Qsep Ultra相關查驗登記以及擬定後續行銷計畫外，未來搭配光鼎生技持續開發的大健康檢測系列套組，針對特定臨床應用市場先行切入，迎合精準醫療的個人化需求外，也擴大自有品牌產品在日本市場的滲透率。

參與本次合作的公司還包括禾茂電、大賀智聯網，據合作意向書，光鼎生技除授權日商大塚電子於日本市場銷售Qsep Ultra外，雙方將攜手拓展臨床應用市場，而禾茂電與大賀智聯網也將協助共同推廣。光鼎生技也會提供必要的軟硬體與檢測試劑套組分析等相關技術支援。

Qsep Ultra是全球第一個整合核酸擴增(PCR)與生物片段分析的一站式自動化分析儀，不僅延續Qsep系列開放式平台既有的高靈敏、高解析以及快速精準分析與應用多元等優勢，更重要的是，解決了傳統基因檢測需歷經採樣、萃取、PCR核酸擴增與生物片段分析等4個繁複流程且成本居高不下的痛點。

Qsep Ultra於採樣後可直接上機進行全自動化分析，只需2個步驟即可輸出帶有軟體自動判讀的檢測報告。此外，Qsep Ultra若搭配光鼎生技近年持續投入的癌症基因檢測、遺傳性疾病檢測、產前基因檢測之相關應用，更可不斷擴大其臨床多元應用的價值。