芬蘭食品當局於週三（15）表示，出於對禽流感可能會影響到公共健康，已下令要求確診感染的毛皮農場，撲殺所有的貂、狐狸和浣熊，預計超過13萬隻皮草動物，影響範圍超過11個皮草農場，芬蘭政府已經下令對所有動物實施安樂死。

據土耳其國營《安納杜魯新聞社》（Anadolu Agency）15日報導，食品當局表示：「病毒在哺乳動物中相互傳播的時間越長，引發對人類感染的突變風險就越高。」

Finland orders the cull of 50,000 #mink and foxes on three #furfarms to stop the H5N1 virus (#birdflu) amidst record outbreaks in the country as well as in Norway. The risk of mutated variations of the virus transferring between populations and to humans creates an ongoing danger pic.twitter.com/g0Tvr6U0Ni — ADI (@AnimalDefenders) September 12, 2023

他們補充道：「到目前為止，已經在6個農場的動物中分離的病毒基因組中檢測到了有關讓病毒更容易傳播給哺乳動物的變異。這些變異已在貂、狐狸和浣熊中檢測到。」

當局已下令在檢測到禽流感的農場內屠殺約13萬5千隻動物，包括5萬隻貂、7萬9千隻狐狸和6千隻浣熊。

禽流感已在芬蘭西部博藤區（Ostrobothnia）地區總共有26個毛皮農場中被檢測到禽流感。在其中的11個農場中，政府已經下令對所有養殖動物實行安樂死，而在其中的5個農場中，下令實行撲殺。

過去在2020年，北歐皮草大國丹麥北部日德蘭（Jutland）也曾因新冠肺炎臨時下令撲殺全國1700萬隻貂，不過遭到產業反彈沒有落實，還導致農業部長下台。