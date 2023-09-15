雲林縣古坑鄉筍園噴灑登革熱防治藥劑，管制採收1個月。（張朝欣攝）

雲林縣竹筍栽種面積約3000公頃，古坑鄉是主要產地，今年上半年受旱災影響，產期延後，筍農準備採收時，又遇上登革熱疫情，約有200多公頃竹園噴灑防治藥劑管制採收，竹筍因此減產約2成，產地價格微幅上漲，每公斤在13到14元，筍農15日無奈表示為了配合防疫，大家只能共體時艱，希望疫情趕快消退。

古坑鄉盛產各種筍類，包括孟宗竹、桂竹、烏殼綠竹、麻竹等，年產量約4000萬至5000萬公斤，鄉內大埔社區近年來全力發展農村再生，推出各種特色筍類產品，很受消費者喜愛，但面對登革熱疫情持續延燒，不少筍園配合防疫噴藥工作封園1個月，因此收成受到影響，估計減產約2成。

大埔社區理事長張和賢表示，竹筍產季為每年6至9月，今年上半年缺水，產期因而延後約1個月，沒想到又遇上登革熱疫情，不少筍園成為疫情熱區，須封園配合噴藥，採收再次受阻。每年9月在大埔社區舉辦竹筍節，也因疫情因素縮減規模，竹筍的推廣多少受到影響，大家都叫苦連天。

筍農說，以往竹筍產地價每公斤約在10至12元，今年因產量減少，價格上漲2、3元，來到13至14元，還好古坑竹筍品質優異，加工產品訴求零添加二氧化硫與防腐劑，深受消費者喜愛與信賴，因此銷售情況還不錯，到台北參加商展，接到不少國內外訂單。

雲林縣政府指出，為防止登革熱疫情擴散，上個月8、9日派員至古坑鄉登革熱疫情熱區，進行果園及筍園噴藥防治作業，管制1個月後，本月初派員採驗竹筍與各種水果，送虎尾科技大學「農業與生物科技產品檢驗服務中心」檢驗，結果均為零檢出，請民眾放心。