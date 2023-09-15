三五好友會到KTV來歡唱，不過，近年卻有越南女子入侵全台不少處KTV，在包廂裡大膽脫衣、陪酒。一名年約20多歲的小風(化名)接受《新聞歸剛欸》訪問，在包廂裡和越南妹「極樂天堂」過程全說了。
包廂裡的越南妹，各個身材姣好，隨著電子音樂勁歌熱舞、扭腰擺臀，酒客氣氛嗨了，還會親親、抱抱，甚至還會出現18禁的親密肢體動作。小風不諱言地表示，「你手腕好的話，她可以幫你打X槍、口X之類的，你想帶去廁所幹嘛就幹嘛！」
對於包廂裡超嗨過程，小風說，「有時候我們會5、6個男生一起去，然後1個男生會配2個女生，大家一起喝酒、唱歌、玩骰子，然後就親親、摟摟抱抱，多半是越南的小姐在旁邊聽你唱歌、陪喝酒，也曾遇過年紀20歲的台灣女生。」不過，小風卻說，「我覺得不會想再去了，除非又被學長逼去，因為實在很燒錢，每次唱歌1、2小時就要一、兩千塊，對於小資族來說是個負擔」。
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