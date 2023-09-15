新竹市米粉商業同業公會公告，由於未能與市府工策會達成共識，今年米粉節將停辦，也不參與本周末市府舉辦的竹塹特產節活動。市議員曾資程大嘆可惜，也希望市府持續與公會保持溝通；市府工策會則透過聲明澄清，竹塹特產節並未停辦，相關規畫如期如質籌備中。

新竹市米粉商業同業公會今天發出公告，指出要向廣大喜愛支持米粉的朋友們說聲抱歉，今年的米粉節因與市政府工策會會議未能達成共識，所以今年112年度的米粉節將停辦。

消息一出讓民眾大嘆可惜，市議員曾資程說，大家都知道新竹的名產是米粉、貢丸，但很可惜這禮拜舉辦的竹塹特產節，米粉商業同業公會業者退出活動，他也希望市府持續與米粉商業同業公會保持溝通，重視米粉製作的文化性。

對此，市府工策會透過聲明澄清，「2023竹塹特產節-米粉貢丸篇」並未停辦，相關規劃均如期如質籌備中，開幕式等活動將於今年9月16日、9月17日於新竹市政府幸福廣場舉辦。

工策會也在聲明中說明，今年竹塹特產節活動編列85萬餘元，目的是為提振新竹市各地方特色產業，其中包含「米粉與貢丸」兩大新竹特色產業。而新竹市米粉同業公會向工策會表示，其應得本會該次活動預算過半經費約45萬餘元，並指定辦理於米粉寮。

但工策會認為，這筆預算是為提振新竹市各地方特色產業，並非單供米粉、貢丸等特定產業，預算上應雨露均霑。同時活動也將邀請台中霧峰區農會跨縣市交流，借鏡其他縣市的產銷經驗，進一步擴展本次活動之實際意義。

工策會強調，將持續協助新竹市中小企業與在地特色產業發展，並將有限預算做最大程度發揮。新竹市米粉同業公會若有需要，單就米粉產業辦理特色活動，建議新竹市米粉同業公會向市府產發處申請補助，工策會也將提供諮詢服務。