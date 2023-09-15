中市府稽查某蛋商倉儲竟是民宅 疑涉登錄不實

進口蛋食安爭議不斷，中市府日前向農業部索取進口蛋流向遭拒，與其他地方政府合作展開稽查。台中市食品藥物安全處掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區，15日稽查發現現場為民宅而非蛋倉，疑涉倉儲地點登錄不實違反《食安法》，將移請源頭桃園市衛生局處辦。

台中市長盧秀燕15日上午才在議會指出，衛生局根據中央畜產會發布的新聞資料發現，台中市1家進口蛋商倉儲在北部，今日市府請託台北市政府進行稽查。另也查到桃園1家進口蛋商的倉儲在中部，今天市府也會替桃園市府前往稽查，地方政府的專案稽查持續且密切合作中。

台中市食安處人員15日下午前往稽查，發現該地址實際為1處民宅，是某國際事業公司登記地址，實際的倉儲卻位於中部其他縣市。食安處表示，該進口商業者疑似倉儲地點登錄不實，涉違反《食安法》第8條規定，可裁處3萬到300萬的罰鍰，後續將移請源頭桃園市政府衛生局處辦。

台中市食安處指出，中市府依據中央畜產會於9月初公布的蛋品進口商資料，結合查詢食藥署的食品藥物業者登錄平台（下稱非登不可），進一步掌握某進口商有多處倉儲，其中1處位於南屯區。

台中市政府再次呼籲，進口商及流向資訊不透明，地方稽查把關不只事倍功半，也徒增人民對於蛋品食安的疑慮及恐慌，中央有關單位應該迅速釐清，並提供給地方政府相關資訊，台中市會以最迅速負責的態度來稽查把關，讓市民安心。