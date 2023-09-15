自3樓高鷹架摔落！6旬男子施工不慎頭部重創 17:232023/09/15 中時 呂健豪 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 徐男在工地施工時，不慎從3樓鷹架摔落受傷。（警方提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市淡水今（15）日發生工安意外，1名60歲徐姓男子在工地施工時，不慎從3樓鷹架摔下受傷，救護人員到場時，徐男意識模糊，仍有呼吸心跳，經評估沒有生命危險，但因頭部有受傷，被送往醫院檢查。 淡水拆屋工人3樓鷹架摔落 撞到頭部意識模糊送醫 新建案害公寓塌陷！基泰建設認了「施工不慎」首度發聲 騎單車闖平交道！屏東6旬翁頭部重創、左腳截肢送醫不治 #3樓高 #鷹架 #摔落 #施工不慎 #頭部 也許您會感興趣 推薦閱讀 工人修採光罩失足 從3米高摔落 耳朵出血疑腦震盪 16:562023/08/19 社會 疑觸電墜樓！北市大安區工人裝電梯冷氣 「摔落天井」 急送醫 13:232023/08/14 社會 9樓跌落至2樓陽台 三重工人無意識急救送醫 10:362023/09/01 社會 七旬婦騎車迷途 摔落3公尺深農地卡草叢 19:112023/07/21 社會 女騎車變換車道碰撞同向機車 18歲女頭部重創亡 17:292023/07/24 社會 南橫公路豪雨不斷 傳 1工人摔落車斗撞擊頭部OHCA 15:452023/08/05 社會 統神網紅友直播出包 空翻跳水「頭部猛撞池底」急送醫傷勢曝 11:502023/09/15 娛樂 台電包商工程車摔落復興山谷 2受傷、4命危送醫搶救 14:422023/08/03 社會 在陽台鋸樹摔落2米邊坡 新北男摔斷腿哀嚎求救 17:032023/09/07 社會 新莊工地不敵卡努強風 鷹架倒塌壓壞民宅遮雨棚 09:532023/08/03 社會 遊覽車衝撞休息站護欄車頭全毀 駕駛頭部撕裂傷送醫 17:092023/08/25 社會 台電包商工程車墜谷4人OHCA、2傷 查無「申請出工」紀錄 15:302023/08/03 社會 北市工人「更換照明燈」不慎遭電擊倒地！送醫不治身亡 12:322023/08/28 社會 日本工地美學！他曝「施工現場」驚人畫面 網嘆：鬼島只會掉東西 17:112023/07/23 生活 台中砍人案！檳榔攤老闆娘身中10刀集中頭部 凶嫌逃逸 12:532023/07/31 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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