新北市淡水今（15）日發生工安意外，1名60歲徐姓男子在工地施工時，不慎從3樓鷹架摔下受傷，救護人員到場時，徐男意識模糊，仍有呼吸心跳，經評估沒有生命危險，但因頭部有受傷，被送往醫院檢查。

淡水拆屋工人3樓鷹架摔落 撞到頭部意識模糊送醫
新建案害公寓塌陷！基泰建設認了「施工不慎」首度發聲
騎單車闖平交道！屏東6旬翁頭部重創、左腳截肢送醫不治
#3樓高 #鷹架 #摔落 #施工不慎 #頭部