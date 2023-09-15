「老楊方塊酥」與今年金馬影展聯名伴手禮盒。（廖素慧攝）

老楊方塊酥與今年金馬影展聯名伴手禮盒開箱。（廖素慧攝）

「嘉義優鮮」今年有新產品加入，品牌團隊更壯大。（廖素慧攝）

嘉義縣打響「嘉義優鮮」品牌，3年來嚴選出178家業者520項產品，縣長翁章梁今天宣布在連鎖超商線上電商平台開賣，同時開箱「嘉義優鮮」與今年金馬影展聯名伴手禮，肯定業者與縣府共同打拚壯大嘉義優鮮品牌實力。

嘉義縣政府大力推展「嘉義優鮮」農業共同品牌，今年嚴選出72家業者144項產品加入，累計3年來共有178家業者520項產品，今天在嘉義長榮文苑酒店舉辦「農工大縣在嘉義．優鮮群集耀金馬─嘉義優鮮2023產品發布暨金馬禮盒」宣傳記者會。

嘉縣府表示，今年嘉義優鮮邁入全新里程碑，與臺北金馬影展執行委員會合作推出貴賓禮品，媒合老楊方塊酥打造金馬60聯名禮盒，選用金萱烏龍茶、香蕉、海鹽研發全新口味方塊酥，融入嘉義縣山、海、平原特色農產。

由臺中科技大學商業設計系師生合作包裝設計，團隊成員來自嘉義縣竹崎鄉，以家鄉印象為題，將禮盒取名「嘉義線」，呈現嘉義山海一線的特色，並導入光柵、全息投影的概念， 揉入電影意象，將農產品精品化。

翁章梁表示，縣府一直致力輔導農民跳脫傳統農業的銷售思維，導入智慧農業、創立食安大樓及食安檢驗室，扶持業者開拓國外多元通路，今年推出金馬聯名貴賓禮品、長榮文苑酒店聯名中秋禮盒、嘉義縣農會與故宮南院聯名茶葉禮盒等，用創意行銷向嘉義優鮮的業者展現，農業品牌的多種可能性。

翁章梁還說，縣府將持續打響嘉義優鮮品牌知名度，加強拓展行銷據點，並媒合嘉義優鮮業者強強聯手，將嘉義好物行銷全世界！