電影 816《BIG》宣傳曲 MV 今日正式上線，由《超級星光大道》第二屆冠軍出身的賴銘偉演唱、魏德聖御用作詞嚴云農、作曲王若涵，共同為電影打造專屬宣傳曲，以輕搖滾的曲風為電影帶來滿滿的青春活力，童趣的歌詞讓觀眾憶起生命最初的感動，更引用「無樂不作」的副歌經典歌詞，喚醒網友對當年《海角七號》的熱血記憶。

魏德聖一改過去波瀾壯麗的時代電影風格，本次執導的新片挑戰溫馨的家庭題材，所以電影宣傳曲的 MV 中除了電影片段，更特別加入了幕後花絮，讓觀眾們搶先一睹演員們戲外真實的反應。MV 中飾演父子的賴銘偉和滕韋煦拿著吉他自彈自唱、默契十足。鄭又菲、黃之諾、謝以樂三位小童星時常在片場上演追逐戰，一下爭床位、一下又要搶廁所，正值青春期的于卉喬和郭大睿雖然年紀較長，但也和三位打成一片、玩得不亦樂乎。導演表示因為本次主演群多達 21 人，大人小孩齊聚一堂的情況下，有時候連喊卡的聲音都聽不見，不過大家的感情真的很好，六個家庭和馬志翔、鄭人碩、廖慧珍三位醫護聚在一起，就像一個熱鬧的大家族。

賴銘偉、李佳豫、滕韋煦在片中飾演一家三口，李佳豫是身懷第二胎的計程車運將，既要在醫院忙著照顧癌兒，還要跑車維持生計；滕韋煦則是飾演罹患癌症的病童「羅恆」，天真活潑的他將面臨疾病的考驗。李佳豫分享《BIG》簡直是天使劇組，每一天都充滿笑聲，就連在拍攝分娩這樣的緊張時刻，身旁都有工作人員和專業的醫護團隊引導，讓她感到非常安心。不過她也坦言，因為自己其實很少開車上路，所以拍攝計程車的部分讓她非常緊張，電影開工前特別花了一段時間練車，力求在鏡頭前表現出專業的計程車司機形象。

首次參與電影演出的賴銘偉表示去年為了準備角色，暫停駐唱和商演工作長達一個月，還為了角色剪去個人特色強烈的招牌搖滾長髮，坐上輪椅演出下肢癱瘓的父親。雖然角色設定十分犧牲，不過他也發文分享這次演出滿足了人生的幻想、過足了當爸爸和老公的癮。

戲中一場賽車的劇情也讓他意猶未盡，他推著輪椅和騎著玩具三輪車的兒子在醫院走廊 “尬車”，激烈的競速讓他的手幾乎快要抽筋，又擔心滕韋煦會受傷，不斷用台語大喊「騎卡慢欸啦！」，不過好勝心旺盛的滕韋煦只想著贏，絲毫沒把他的話聽進去，熱鬧的氣氛引得在場演員們笑聲不斷。除了演出羅恆爸爸一角，賴銘偉也擔任電影的宗教顧問，戲中更結合他「搖滾宮主」的音樂人身份，將有一段精彩的劇情呈現。

賴銘偉和滕韋煦戲裡戲外感情都相當要好，拍攝空檔也會黏在一起玩遊戲，長時間相處下來還讓滕韋煦學會唱賴銘偉的歌，時常在片場上演「父子對唱」。日前賴銘偉在 IG 曬出戲中與太太、兒子團聚出遊的照片，網友紛紛留言「真的有父子臉」、「期待一家人的演出」。

導演魏德聖談起滕韋煦，表示當時遲遲找不到適合演出羅恆的人選，後來因緣際會得知本片造型指導林欣宜的姪子今年五歲，且在碰面過後發現滕韋煦十分聰明、記憶力也很強，討喜的他試戲過程非常順利。但小小年紀的他其實根本不想演戲，後來聽到爸爸媽媽説殺青之後要送 Switch 給他當獎勵，馬上答應演出，誠實的反應令導演印象十分深刻。某次拍攝時，滕韋煦冷不防冒出一句：「你為什麼是導演？你會表演嗎？」，突如其來的發問也讓魏德聖嘴角失守，笑答：「你比較會，你比較專業，為了電動你要撐下去。」