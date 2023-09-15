為了幫助民眾圓滿成家，政府推出「新青年安心成家房貸」專案，釋出相關房貸優惠，讓許多符合資格的民眾趁機購置住宅。但即使擁有政府補助，動輒上百萬、上千萬的房屋買賣，購屋族仍要妥善做好財務規劃，避免造成資金缺口、甚至影響信用。永慶房屋為了幫助民眾根據自身財務能力挑選適合的房子，特別推出「買屋力找房」服務，只需輸入幾項資料，就能迅速找到理想中的房屋！

永慶房屋業管部協理陳賜傑表示，過去的網路找房服務，大多直接從房屋條件進行篩選，卻鮮少著眼於消費者的財務負擔能力，篩選出適合的房屋。對於買房經驗不足的消費者，其實難以判斷自己是否能夠負擔該房價，又或者自身財務能力其實可以挑選條件更好的房屋。導致民眾在找房的過程中，平白損失許多寶貴的時間和心力。

永慶房屋「買屋力找房」便能夠解決這類痛點！消費者只要在「買屋力找房」網站上，輸入預期購屋的區域，再根據自己的財務規劃分別填寫自備款金額、每月預計支付的房貸、房貸年限，就能迅速了解自己能夠負擔的房屋總價帶，並據此篩選出適合自己的房屋，讓找房一事更輕鬆且精準！

陳賜傑更分享「買屋力找房」的進階找房秘訣：篩選出符合自身財務能力的房屋後，再利用永慶房仲網內建的排序功能，依照自身偏好條件，例如屋齡高低、單價高低進行排序，迅速找到適合的房屋。或是點選「地圖」，將所有預算內的房屋在地圖上一次鋪展開來，再根據自己喜歡的地點或是捷運站，在特定區域內查找自己能夠負擔的房屋。靠這兩招，就能輕鬆找到理想房！