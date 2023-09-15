出外旅行時，選對住宿是影響旅途愉快與否的因素之一，安全更是其中最重要的一環。一名前美國情報單位探員日前以自身經驗出發，指出飯店住宿時，有哪些準則應該遵守，也分享她認為「最安全」的樓層。

根據《紐約郵報》報導，現年44歲的沃爾德（Tracy Walder）過去曾在美國聯邦調查局（FBI）和中情局（CIA）擔任特務工作，藉此學到不少旅行安全技巧。她表示，訂飯店時，她總是選擇3到6樓之間的房間，一來因為距離一樓夠近，方便緊急進出，又能跟入侵者保持一定距離，「一般來說，想做壞事的人通常會選擇最簡單的路線，也就是從一樓進入。」

「如果住在20樓或21樓，那又太高了，會讓你很難迅速離開。」

進入房間後，沃爾德也會確保門鎖好、門閂就位，並放置門擋當作額外保障。另外，她也絕不會選擇入住Airbnb或民宿，因為這麼做等於是把自己交付給陌生人，相當危險，「你也不知道寫評價的人究竟是誰。」

而為了確保重要個人物品的安全，她會在行李中放置蘋果公司的Air Tag，也會讓8歲的女兒佩戴具有追蹤功能的手環，並將行程告知家人。或許對一般人來說，以身為特務為出發點來規劃旅行有些太過頭，但預防勝於治療，這些安全還是值得參考。