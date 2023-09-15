新竹市長高虹安近期陷入搭豪車、住豪宅等爭議，引起各界關注，甚至還被前新竹市文化局長錢康明爆料，男友李忠庭屢屢干政。而高虹安15日就在臉書上致歉表示，「對於近期諸多紛擾及輿論，佔用大量媒體版面，在此先向社會大眾、市民朋友們致歉」，並強調「從今日起，正式責成新竹市政府所有首長，不得在未報備留下紀錄之情況下，與李先生有任何往來，若有私下接觸未經報備情況，查證屬實將嚴處，絕不寬待」。對此，民眾黨主席柯文哲則表示，「針對外界傳言紛紛，高虹安已經向我說明，許多爆料都是子虛烏有，我也提醒她，她應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信」。

柯文哲15日在臉書上表示，「昨天我在媒體聯訪時，有認知誤解，在此澄清，並且表明我的態度」，柯文哲強調，「擔任台北市長八年，我當然清楚公務人員利益衝突 迴避的原則與必要性。根據《公務人員任用法第 26 條》，對於機關首長的配偶及三親等以內血親、姻親，都有明確任用規範，《公職人員利益衝突迴避法》也載明，各級政府機構首長等公職人員之關係人，有利益衝突時應自行迴避或請求迴避」。

柯文哲指出，「高虹安市長一定明白家屬或友人都不應參與市府局處政策討論與執行，這是保護公務體系運作、也保護自己。針對外界傳言紛紛，高市長已經向我說明，許多爆料都是子虛烏有，我也提醒她，她應該先釐清事實的真相，並公布調查結果，才能昭公信」。

柯文哲最後更說，「過去在台北市有廉政公約，民眾黨內部也有相關準則，會按情節輕重處以申誡、令當事人發布公開聲明、暫停黨權、開除黨籍等處分，先調查、釐清，再依據規定辦理，不錯殺、不徇私、更不會護短。擔任公職一天，無論是本人、親屬或友人，都有一條紅線，與所有同仁共勉」。