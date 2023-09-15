亞東醫院響應世界異位性皮膚炎日，呼籲患者和醫師溝通，尋找適合治療方式，與異位性皮膚炎和平共處。（亞東醫院提供）

異位性皮膚炎是1種慢性反覆的皮膚疾病，台灣約有29萬人深受其擾，主要症狀包含瘙癢難耐，或者常無意識抓癢破皮，造成細菌感染，長期可能造成皮膚粗厚、外觀龜裂、影響睡眠、外觀及自信心，甚至可能產生憂鬱症。亞東醫院14日響應世界異味性皮膚炎日，呼籲民眾配合醫師治療，與異位性皮膚炎和平共處。

根據最新研究顯示，台灣約有29萬人罹患異位性皮膚炎，其中約26.6％為中重度患者。亞東醫院皮膚科醫師蔡雅竹表示，異位性皮膚炎通常為遺傳、環境及過敏原刺激引起，不同年齡發病位置及病灶也有所差異，典型表現有：嚴重搔癢感、皮膚乾燥、紅腫等症狀，尤其到晚上更嚴重，患者反覆抓癢會導致皮膚發紅、脫屑、起水泡、滲出組織液，長期下來患部變得粗厚苔癬化。

傳統異位性皮膚炎外用藥膏多以類固醇爲主，可能引發皮膚萎縮變薄、色素改變、黴菌感染等副作用，不建議長期使用。隨着醫學技術進步，口服小分子藥物及生物製劑成爲更進階的治療選項。臨床試驗顯示，新一代口服JAK抑制劑治療中重度異位性皮膚炎，2周後就能明顯止癢，每天連續口服藥物治療12周後，有高達70％的病患達到病灶分數改善75％的目標。

而生物製劑則為每2周施打1次單株抗體，約4-6周就會有明顯成效，改善瘙癢症狀。現有的2種進階治療選擇，都較過往的免疫調節藥物更理想，蔡雅竹也建議，患者可視自身的狀況及需求，與醫師共同討論治療決策。

亞東醫院副院長林子玉鼓勵病友，如今治療方式眾多，效果也更精準，建議病友多諮詢醫師，加強醫病溝通，一定能找到最適合自己的治療方式，改善病情並恢復理想的生活品質，也提醒病友留意天氣變化，適當保溼降低異位性皮膚炎發作的機率。