鴻海創辦人郭台銘14日宣布由女星「賴佩霞」出任副手，並說賴有豐富的學經歷，不過卻發現賴佩霞在美國哈佛大學是就讀短期課程。賴佩霞今（15）日聲明，她本人從未有任何隱瞞或扭曲。

鴻海創辦人郭台銘14日宣布由女星「賴佩霞」出任副手，並說賴有豐富的學經歷，也提及這幾年更在美國哈佛大學的「甘迺迪政府學院」（Harvard Kennedy School），研究政治與政治人物。但如今傳出其實這是短期課程，非正式學位，且哈佛大學校友會HCROC成員今(15日)透露，賴曾數次申請加入校友會，但因非正式學位遭否決。

根據《ETtoday新聞雲》報導，哈佛大學校友會HCROC成員表示，賴佩霞曾透過某位牙醫師，向校友會申請入會，但因校方回覆，不承認短期課程為正式學位，因此校友會內部討論後，一致否決賴佩霞的入會申請案。

根據《壹蘋新聞網》報導，賴佩霞聲明全文如下：

一、賴佩霞女士表示，個人學位資料因長期列載於網路，維基百科亦可搜索得知，媒體在第一時間或大多是於網路下載採用相關資料；對於個人學經歷背景，賴佩霞本人從未有任何隱瞞或扭曲。

二、賴佩霞女士說明，個人赴哈佛大學進修本來就是短期班，未曾表示取得學位，回應媒體詢問時亦有說明並非畢業，而是取得一個學程證明。

三、至於廣州暨南大學學歷學位部份，賴佩霞女士表示，該學歷既有正式文件證明，且有博士論文可供查證。

四、賴佩霞女士強調，個別人士對於廣州暨南大學的主觀評價，社會自有公評；賴佩霞女士後續也會依據「大陸地區學歷採認辦法」等規定，申請相關的查驗公證事宜。