富邦悍將蔣智賢自6月12日下二軍後，相隔3個多月重回一軍，談到上半季自己表現不理想，他笑說是因為「油門踩太大力」，太想表現反而表現不好，

富邦15日做出2上2下異動，拉上蔣智賢、劉俊豪，將王苡丞、戴云真降下二軍，總教練丘昌榮表示，降下王苡丞主要是考量到他在一軍出賽機會不多，去二軍比賽對他未來發展會比較好。

而降下戴云真、拉劉俊豪，主要是考量申皓瑋之後要打亞運，外野期望周佳樂、于森旭、王正棠等人能補上，丘總說：「還是需要比較有經驗的，正棠算是比較有經驗的人。」

拉上蔣智賢主要是因為張進德腰傷仍有些反覆，需要有人可以補齊火力，丘昌榮也說到，二軍也回報蔣智賢近期表現的還不錯。

蔣智賢在春訓時表現不錯，開季獲得從一軍出發機會，但表現不如預期，最後一次在一軍出賽是6月9日，之後在12日被降下二軍，直到今天才又重返一軍。

對於上半季自己表現不理想，蔣智賢說：「可能是心急，因為也快一年沒出賽，今年熱身賽又打得很好，把棒球想得太簡單，油門踩太大力也忘記踩剎車，導致表現沒有太好。」

回到二軍調整的這段時間，蔣智賢持續與教練、學長們請教，「像是國輝、勝偉也會打電話來關心，他們都鼓勵我要持續堅持、不放棄。」

在2021年4月比賽時蔣智賢為了避免雙殺奮力跑往一壘，與一壘手發生碰撞撞傷右肩，之後動刀治療右肩肩盂唇受損，儘管身體已都百分百健康，但他仍有「心魔」，「心裡還是會有點怕怕的，但學長一直鼓勵我要突破，不然可能會一直被困在裡面。」