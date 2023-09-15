房價動輒上千萬，房屋買賣一旦被坑騙，就是數百萬的虧損！台北市中正區一名屋主，第一次賣房就遇上黑心仲介，不僅房子賣了3個月都賣不動，該名仲介還疑似聯手房市投機客，一搭一唱向屋主砍價。好險屋主認為買方出價實在不合理，在一次社區活動中認識永慶房屋的吳鎮辰經紀人後，向他請教社區房價，才驚覺自己險被坑殺400萬元。

黑心仲介估低價 更聯手投機客向屋主砍價

2023年，一名屋主打算出售自己位於中正區、鄰近公關商圈的20年中古屋，並委託房仲協助售屋。當時房仲提供給屋主的實價登錄資訊，平均單價介於74至76萬元，因此建議屋主50坪的房屋以3800萬元出售。

屋主委託該名房仲出售後，在長達3個月的賣房時間中，該名房仲不僅帶看組數少，期間也只有1組買方出價，後來房仲轉述買方意見，表示「沒降價不買」，並持續以不滿意屋況、開價過高等說法，要求屋主降價出售。該名房仲不斷要求降價的行徑，讓屋主起了疑心。於是在一次社區活動中，詢問在場的永慶房屋吳鎮辰經紀人的專業意見。

永慶房屋誠實服務 揭露屋主險虧損400萬元！

永慶房屋吳鎮辰經紀人，便根據屋主房屋的地址和條件，向屋主表示，該房屋的地理位置極好、也是市場主流的房屋類型，目前類似房屋的市場行情介於82-85萬元，因此總價可以設定在4100萬元至4250萬元之間。

屋主聽完不禁相當驚訝，表示自己委託其他房仲售屋，以76萬元的單價、總價3800萬元的價格賣了3個月都賣不出去，4000萬元的總價真的賣得出去嗎？吳鎮辰經紀人主動提供實價登錄資訊，向屋主說明社區周遭的行情確實都已經來到80萬元，而且同社區不久前才以單坪85萬元的價格順利成交。76萬元的單價比行情低了近10萬，相當於市值9折出售，價格沒有理由那麼低。

吳鎮辰經紀人誠實而細膩分析，贏得了屋主的信賴。於是屋主決定委託永慶房屋協助售屋。最後，吳鎮辰整合屋況與最新的成交行情，搭配團隊積極帶看，一個月內就以單坪84萬、總價4200多萬元圓滿成交。屋主也對永慶的誠實服務表達了感謝，因為有吳鎮辰誠實告知行情，才能幫助他挽回400萬元的差價！

誠實房仲揭房市黑心手法

吳鎮辰說明，房市中不乏有黑心房仲聯手投機客，透過各種手法壓低房價，賤賣屋主房屋，再以低買高賣方式，賺取高額差價，卻讓屋主和下一手買方蒙受鉅額損失。

中正區這名屋主的案例，吳鎮辰分析，很有可能就是遇到黑心房仲聯手投機客坑騙的狀況。該名房仲先是選擇性呈現價格較低的成交行情，就連同社區最新的成交行情都不提供，使屋主對市場行情產生錯誤認知。

拿到委託後不帶看，營造開價太高、無人想看的假象，再次打擊屋主信心。等到屋主心急，以為房屋價值不若預期，與黑心仲介配合的投機客，就有機會以遠低於市場行情的價格購入房屋，接著再墊高房價轉手，賺取暴利。

要是屋主當時沒有向其他房仲業者尋求專業意見，很有可能就會讓黑心房仲和投機客得逞。因此，若有買賣房屋需求，一定要向多家房仲業者詢問，並選擇提供完整買賣行情資訊的誠實仲介，才能避免成為黑心房仲和投機客的目標。

永慶房屋「真房價保證」保護消費者權益

吳鎮辰表示，房屋買賣動輒千萬元，為了保護消費者權益，永慶房屋在委託及簽約時，一定都會提供完整實價登錄資訊，由系統自動匯出成交行情無法人工篩選，若有經由永慶成交的案件，一旦完成交屋隔天就會馬上公開於《永慶房仲網》的實價登錄專區，確保消費者都能獲得最即時的買賣資訊。

永慶房屋以誠實透明、科技化的高效率服務，於《2023台灣服務業大評鑑》贏得金獎11連霸紀錄，為房仲業第一人，也是台灣唯一提供「買賣屋全保障」的房仲品牌。吳鎮辰分享，永慶房屋的「真房價保證」承諾提供消費者完整成交資訊，如有隱瞞、造假或配合投機客炒作，最高賠償賣方4倍服務費、買方400萬元，帶給消費者既安全又滿意的頂尖服務！