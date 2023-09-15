法國監管單位在本周因為iPhone12違反輻射暴露，而下令暫停該款手機的銷售。其它歐盟國家雖然沒有跟進暫停銷售，但是許多已紛紛表態支持法國的決定。

蘋果在聲明中說：「我們將對法國用戶發佈軟體更新，以適應法國監管機構的使用規定。我們期待iPhone 12能繼續在法國銷售」。

蘋果並且解釋說：「這是與法國監管機構使用的一項特殊測試規程有關，而非有關安全性問題」。

另外據消息來源指出，在與法國當局發生爭議之後，蘋果曾經內部下令客服團隊，對於用戶的相關輻射超標詢問，不要主動提出任何資訊，並且重申手機購買兩周後，無法退貨或退款。

法國政府此前曾經揚言，可能要求蘋果召回所有已售出iPhone 12，而週五則對蘋果的措施表示歡迎。

法國數位事務部的部長Jean Noel Barrot在聲明中說，法國ANFR監管單位正準備儘快地測試此一軟體更新，最終將使得該款手機符合法國採用的歐洲標準，並解除該手機的撤市規定。

蘋果此前曾經質疑法國的輻射調查結果，稱在2020年推出的iPhone 12已經通過許多國際機構的檢驗認證，並且符合全球標準。

在法國宣布暫停銷售iPhone 12之後，許多歐洲國家表態支持。比利時在週四指出，他們將評估該款手機的潛在風險。德國和其它國家稱，他們將繼續關切法國的事態發展。

蘋果去年在歐洲的總營收為950億美元，成為僅次於美國的第二大市場。有人估計，蘋果去年在歐洲賣出了超過5000萬支的iPhone手機。