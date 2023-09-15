文化內容策進院（文策院）今年以角色及故事IP產業化與國際商務推廣的角度，將一同參與台灣文博會。除了推薦14個台灣角色圖像參與角色主題展「台灣特有種」策劃，並邀約近百位國際買家及產業人士來台，參加文博會與台灣業者進行洽商。

文博會期間，文策院策劃了「角色IP論壇Character IP Forum」，邀請韓國導演分享具國際市場性的角色IP打造經驗，也邀請台灣、日本、韓國等8位角色IP產業領域專業人士，以亞洲區消費者市場觀察為軸線，分別從海外經營、IP角色發展、品牌聯名等三大方向，討論角色IP的經營策略與國際市場趨勢，期待帶動國內外專業人士交流，分享創意與經驗，讓原創圖像角色更有機會吸引全球消費者目光。

與談者包括韓國艾康尼斯娛樂公司導演Thomas Hankil Nam，他在韓國教育廣播公司（EBS）擔任執行製片人和韓國動畫編輯長達25年，其作品《爸媽，我有問題》獲得2016年安錫國際動畫電影節教育科學類大獎，加入韓國艾康尼斯娛樂公司後，從事推廣角色IP全球市場業務。

Thomas將透過介紹韓國長紅20年的角色IP「淘氣小企鵝Pororo」，分享具國際市場性的角色IP打造經驗。該角色動畫於1998年首次在韓國播映，2004年開始全球發行，目前已發行至120多個國家，日前並與韓國樂天集團合作，推出Pororo主題樂園。

為了展示台灣故事內容IP的延伸應用，今年文博會華山展區，文策院將以年度熱門故事內容作品《人選之人-造浪者》、《勸世三姊妹》、《女鬼橋2怨鬼樓Mobile》為核心，透過影像、音樂、互動影音裝置等，呈現故事文本跨域轉譯為不同的內容作品，展示故事IP後續發展的影響力與可被交易的產業價值。