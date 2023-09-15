警方制止男子田山。（警方提供）

曾潛入北檢升民進黨旗，男子闖農業部丟雞蛋罵黑箱。

曾潛入台北地檢署頂樓，升起民進黨旗諷刺司法不公，也曾闖進媒體人周玉蔻電台放置臭酸垃圾的男子田山盛國，15日上午又前往農業部，朝大門口銜牌丟擲雞蛋及潑漆，後遭警方制止法辦，田山強調，這是他對農業部採購國外雞蛋過程中，充滿黑箱作業所表達的不滿。

中正二警方上午11時40分獲報，農業部大門遭人潑漆、丟雞蛋，警方前往現場制止男子田山盛國（經查為本國籍），並將他帶回警局，全案依違反社會秩序維護法查處，另通報北市環保局，依廢棄物清理法對其開罰。

田山去年9月因不滿周玉蔻言論，潛入新生南路的「寶島聯播網」公司，在7樓垃圾桶放置臭酸食物的紙盒；12月再潛入北檢，將頂樓的國旗置換成民進黨旗，藉此諷刺「法院就是民進黨開的」，後被依無故侵入建築罪法辦。

中正第二分局強調，警方向來尊重人民言論自由，但有暴力致侵害公共、民眾利益及社會秩序，一律依法處置，呼籲民眾表達訴求時，需尊循理性及平和方式表達訴求，以維社會安寧與秩序。