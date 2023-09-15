科科科技打造全球第一個合法音樂串流平台（KKBOX），旗下包含KKBOX、BlendVision、Going Cloud等自有產品品牌。中華電信長期以來與科科科技擁有密切的合作關係。中華電信認可科科科技在台灣、日本及東南亞等國際市場實力，並持續看好該集團在「多媒體串流、數位雲端、AI 應用」的技術前景。

中華電信董事長郭水義表示，中華電信16年前即看好音樂發展，投資願境網訊（KKBOX Taiwan，科科科技集團重要子公司），共同深耕台灣串流音樂市場。近年來合作KKBOX風雲榜及音樂展演的5G創新服務，包括異地共演、全息投影、5G SA邊緣運算及VR演唱會等。中華電信仍看好科科科技集團在5G創新應用的高成長動能，以及在雲端與AI應用領域的發展，將持續深化與科科科技的商業夥伴關係。

科科科技董事長暨執行長王獻堂表示，公司計畫在今年第4季遞件申請在台上市，在上市前最新一輪的資金募集，可以邀請包括中華電信、趨勢科技與國內重量級集團企業在內的投資者共襄盛舉，相信彼此在業務方面一定可以有更多的合作，讓台灣軟體科技實力走出國際。