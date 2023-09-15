過敏兒在台灣很普遍，造成的原因是人類基因的個體差異，導致外部過敏原對身體產生排斥反應，症狀多元，包含輕微流鼻水、打噴嚏；中度會發燒、身體疼痛；重度則會產生心悸，甚至失去意識。過敏無法根治，症狀卻十分不適，過敏兒該如何與之共存，成為一生的必要課題。

根據衛生福利部統計處提供數據，2019年有355萬位患者因過敏就醫，15-44歲的就診率最高，而從近20年的數據觀察，發現過敏人口數飄漲7倍，成為醫學界相當注重的命題。現在台灣每3人就深受過敏之苦，在季節交替更顯嚴重，由於症狀接近感冒徵兆，除了影響健康外，也會干擾患者的交際生活，尤其在後疫情下更成為被提防的對象。

「10個病人有8個劈頭就問，你治得好過敏嗎?」台灣鼻科醫學會理事長葉德輝表示，過敏屬於基因問題，目前沒有釜底抽薪的辦法，且「西醫治標不治本」的偏見，也讓不少過敏患者尋求民俗偏方。長庚醫院中醫部內科主任楊賢鴻指出，中醫能夠調整體質，降低過敏發作的頻率，但也無法根治。

馬偕醫院小兒過敏科主任徐世達指出，自己是過敏氣喘患者，對痛苦感同身受，使用類固醇噴劑達10年，且隨著藥物開發日新月異，新型的類固醇一樣能夠抑制發炎狀況，減緩釋出過敏介質及其化學反應，在血管壁中減少組織液滲出，且新藥副作用微乎其微，是美國目前過敏的主流措施。

對於舒緩過敏症狀，除了正確的觀念與使用藥物配合外，生活環境也極為重要，尤其是塵蟎過敏。「一張雙人床墊約有兩百萬隻蟎，一隻母蟲一次產下25∼50個卵，3週即可成蟲，在3∼4個月的生命中，可製造體重200倍重的糞便。」康健雜誌的邱玉蟬編輯表示，這些殘留物將重創過敏患者健康，呼籲減少使用毛毯與容易累積灰塵的製品，並定期用60度以上溫水清潔床單與被套，也別忽略冷氣濾網的清洗。

儘管過敏患者需要與痛苦長存，但治療與預防是可行的，需要患者努力維護居住環境，與醫生共同擬定長期的用藥策略和計畫，努力才是舒緩過敏的不二法門。