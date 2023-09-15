李姓男子2007年起無照開計程車，且積欠103張罰單未結，前年他開車經過行人穿越道未禮讓行人，撞倒抱著4個月大女嬰的吳姓男子，吳男及女嬰分別受挫傷及骨折，台北地方法院斥責李男視國家法治於無物，依加重過失致人受傷罪將他判囚7個月，可上訴。

判決指出，李男的職業小客車駕駛執照在2007年11月30日經吊銷，迄今未再考領小客車駕駛執照，但前年11月16日晚上他無照開著計程車，況北市中正區西寧南路由北往南方向行駛，行經該路段與貴陽街二段交岔路口時欲左轉，遇有行人穿越時，卻不暫停讓行人先行通過。

吳姓男子抱著剛滿4個月大之幼女沿貴陽街二段行走在行人穿越道上，欲由北往南穿越西寧南路，李男貿然駕車左轉，因而撞及吳及嬰兒致倒地，吳受有左腰擦挫傷、左肘擦挫傷、右掌擦挫傷之傷害；吳姓嬰兒因此受有右側顏面擦挫傷、疑似右鼻竇積血、左側遠端股骨骨折之傷害。

台北地院斥責吳男無照開車且迄今已達103件交通罰單未結，顯見他視國家法治於無物，對交通違規罰單持有「債多不愁」之心態，但考量他犯後坦承犯行，迄今未賠償被害人損失，依汽車駕駛人，無駕駛執照駕車行經行人穿越道不依規定讓行人優先通行，因過失致人受傷罪判處有期徒刑7月，可上訴。