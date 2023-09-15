一代性感女神李麗珍，因突破形象接拍三級片《蜜桃成熟時》爆紅，成為不少人心目中的夢中情人，她和音樂人許願有過一段婚姻，並育有一女許倚榕，現26歲的她遺傳媽媽好基因，擁有出眾外貌，近日她曬出比基尼辣照，好身材完全不輸給媽媽。

許倚榕從加拿大讀完設計回國後，並沒選擇出道，而是和友人賣起衣服，並積極經營社交媒體，成為KOL，近日在國外旅遊的她大解放，罕見曬出比基尼照，大秀性感好身材，完美繼承媽媽的火辣身材，讓人驚艷不已。

以清純外型與溫婉氣質走紅的李麗玲，為了轉型而接拍三級片，其中以《蜜桃成熟時》一脫爆紅，也奠定性感女神、三級片女神地位，不過她拍了3部作品後就拒絕再接拍三級片，她也吐露是拍了後，發覺有很多重覆，所以決定不再拍了。

而許倚榕完美繼承媽媽的美人基因，引來不少人邀約她進演藝圈，但都被她回絕，因為對於拍戲沒太大興趣，但如果有廣告商邀母女一起合作，她願意試試看。