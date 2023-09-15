台北市三級古蹟景美集應廟連續4年捐贈普渡物資給文山社福中心，新北市社會局說，物資全數放到新北市好日子愛心大平台實物銀行，有需求的高風險及弱勢家庭、或急難個案，經社工員評估後，均可就近取得生活資源並獲得協助。

2020年起，集應廟回饋鄉里，主動與新北市文山社福中心聯繫捐贈普渡物資，每一紫色袋子均印有保儀尊王（尪公）的祝福，祈望受贈案家也能感應到神明的祝福。

文山社福中心主任林沂儒說，景美集應廟已連續4年捐贈普渡物資給文山社福中心，廟裡志工將供品包含白米、麵條、食用油、米粉等物品一一裝袋，共計200袋，悉數捐給新北市好日子愛心大平台。

新北社會局說，有需求的高風險及弱勢家庭、或急難個案，經社工員評估後，均可就近取得生活資源並獲得協助。

景美集應廟位於景美夜市，在雙北交區，原廟建於清咸豐年間，供奉保儀尊王（尪公），因水患頻傳遷建於現址，供奉歷代聖賢。景美集應廟董事長高義秀表示，集應廟具有豐富的人文歷史，也是當地的信仰中心。