桃園市某高職發生校園衝突事件，有學生13日疑似不符老師管教，把老師推倒，當天下午該學生又與其他3名學生因「性器官」玩笑演變扭打，4人互有擦傷。該校14日也有學生打鬧演變衝突，桃園市教育局表示，目前已經介入調查。

據了解，該校2天發生3起暴力事件，13日有學生因不符老師管教，老師對學生說，這樣不行，要告知家長。結果學生暴怒，把老師推倒，還揚言要把老師扔下樓。下午該班級有學生在打掃時間，又與另1名學生因「性器官」大小的玩笑發生衝突，演變成2人扭打。另該學校14日也發生2名學生開玩笑太過火，演變成5人衝突，不過都僅有擦傷。

校長說，打老師的學生當天已經請家長帶回家看管，第一時間通報校安系統，並啟動性平調查，絕無拖延，也會全力輔導，避免再度發生類似事件。

桃園市教育局表示，已經接獲學校通報，並啟動校安處理機制，派員調查了解相關事件。