今（15）日上午10時許，新北市淡水區發生一起工安意外，1名工人在進行房屋拆除工程時，不慎從3樓高的鷹架摔落，造成徐男意識模糊不清，有呼吸心跳，暫無生命危險，頭部受傷送醫檢查。

警方表示，今（15）日上午10時37分許，新北市淡水區中正東路一段111巷發生一起工安意外，警消獲報到場，1名60歲徐姓男子在進行房屋拆除工程時，不慎從3樓高的鷹架摔落1樓地板，造成徐男意識模糊不清，有呼吸心跳，頭部受傷暫無生命危險，經救護人將他送往醫院檢查。