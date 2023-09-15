新北市闢建的河濱公園有1382公頃，包含淡水河及其3大支流新店溪、基隆河、大漢溪等，更有全台最長210公里的河濱自行車道，為民眾提供友善休憩空間。高灘處更設置51處保全崗哨及保全人員每日定時巡視園區設施、環境、監控水位、違規攤販勸導及處理臨時緊急事項等，是全台唯一有保全的河濱公園。

河濱公園內偶有想不開民眾，保全人員發現時，會主動關懷安撫民眾情緒、積極傾聽開導並通報警消處理。甚至偶爾發生民眾散步運動突然休克的緊急事故，也會現場CPR急救直到警消人員到場。其中鄧姓及蔡姓保全8月中在新海橋旁及龍門河濱公園內巡邏時，發現民眾情緒不穩，意圖尋短，立即上前安撫及勸導。

高灘處長張修銘表揚工作表現優異的保全人員表示，今年至8月底共有9名保全人員發揮積極態度及服務熱忱，多次成功挽救尋短民眾，深獲長官、同仁及民眾好評，除了既有的勤務工作，隨機應變能力也十分出色。

高灘處委外的保全人員每月都要實施教育訓練，依據新增事件隨時檢討及訓練在園區內的臨場反應及緊急處理流程。另外，他們還要觀察河川水位及控制閘門，遇到大風大雨還要換上雨衣，到二重疏洪道各大路口回報是否有積淹水。風雨過後，還要巡檢道路及園區狀況，讓高灘處維護廠商能在最短的時間進行搶修及復原。

另外，河濱公園保全崗哨設有簡易自行車維修工具及打氣筒，如果民眾有需求可以請保全人員協助。崗哨也張貼保全人員緊急聯絡電話，如保全人員不在崗哨內，除撥打110、119電話外，也可聯繫保全人員協助，但園區遼闊，也呼籲民眾發揮同理心，耐心等待園區保全的到來及協助，共同維護新北市河濱公園的安全及良好品質。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。