高雄吳姓男子疑因不滿樓上太吵，一早上樓動手殺死羅姓夫妻，震撼全台。但對於噪音是否來自於樓上，土木技師表示，有時聽到來自上方的聲音，來源不一定就是樓上，兇手很有可能錯怪人了。

63歲的吳男在早上7點多，持刀上樓打算找鄰居理論，由於當時正值準備上學出門期間，鄰居大門半開，吳男見狀直接衝進去砍殺羅姓夫妻，一旁孩子全程目擊，吳男犯案後3小時在屏東遭逮，但卻不願開口說話，極度不配合，讓警方頭大。

對此新北市土木技師公會理事長賴建宏表示，老舊大樓常會有所謂的「水錘效應」，一般是馬達老舊後產生震動聲，或是吸收器壞掉，因此當開關水龍頭或熱水器時，管線壓力上升難以釋放，當水流推擠空氣時，聲音回彈、反射，就會發出類似重物落地的撞擊聲，因此聲音並不見得是來自正上方。

事實上過往就有不少鄰居因噪音爆發衝突，認為是樓上或樓下鄰居所發出，但事後才知竟是隔了好幾層樓的住戶所發出的案例。本案警方調查，初估是吳男不滿鄰居發出噪音憤而行兇，不過妻子表示平時沒聽到小孩吵鬧聲，兒子則稱過去1、2年有聽到撞擊聲，但時間不固定，管委會則說曾替兩家人調解過2、3次，但雙方並未發生衝突。