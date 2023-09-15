為擺脫「行人地獄」惡名，行政院8月17日核定「行人交通安全政策綱領」，交通部並盤點最易肇事路口及行人活動聚集區域共1000處，做為縣市研擬改善計畫依據，並請縣市於今年11月底前提報改善計畫。

交通部表示，地點篩選是依據民國109至112年6月行人事故數據，參考運輸研究所相對嚴重度指標及相對頻率指標，針對行人事故頻率高，也就是發生件數較多，與傷亡人數較多的路口排序，並套用內政部最新路網圖資來標定，共盤點出直轄市400處、非直轄市300處、行人活動聚集區域300處，合計1000處最優先亟需改善路口，交通部將於網站公告，後續將由各縣市進一步評估確認納入改善計畫，若縣市有其他改善路口亦可提出。

交通部表示，這1000處「行人事故熱點」將請縣市於今年11月底前提報改善計畫，向內政部營建署或交通部公路局申請補助改善經費，改善內容可參考交通部函送的「人行空間改善原則及作法」及相關指引，或內政部「市區道路及附屬工程設計規範」及「都市人本交通規劃設計手冊（第2版）」辦理，另請公路局及營建署於今年12月底前核定，明年至少完成600處，其餘路口將由各縣市依辦理需求研提計畫持續改善。

交通部表示，中央補助地方交通工程改善不僅限於交通部所盤點1000處路口清單地點，其他改善地點亦可透過「永續提升人行安全計畫」等提出申請補助，對於工程較為複雜且期程較長的計畫，民國114至116年亦可提報改善計畫，中央將持續補助縣市辦理相關路口改善。