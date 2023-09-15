交通部觀光局「2024-2025年台灣觀光雙年曆」遴選活動結果出爐，桃園龍岡米干節自2011年舉辦至今已經邁入13屆，首次榮獲國際級活動肯定，桃園也終於擺脫六都唯一沒有主辦交通部認可國際級活動的城市。

觀光旅遊局長周柏吟指出，六都各縣市都有國際級的特色活動，如北平溪天燈節、歡樂耶誕城、台北最HIGH新年城和白晝之夜等，唯獨桃園沒有國際級的特色活動，這次龍岡米干節獲得肯定，終於可以跟這些知名活動並列，往後會努力將其他觀光特色活動深化轉型，包括桃園燈會、桃園萬聖城等，盼吸引更多國際旅客來桃園旅遊。

周柏吟表示，龍岡米干節自2011年起至今已經舉辦13屆，形成獨特的異域多元美食及文化節慶活動，為讓節慶與地方文化的連結度增加，睽違5年後再度回歸魅力金三角商圈辦理，讓活動永續並深根在地，同時也在米干節的活動設計、行銷宣傳面都加強國際宣傳。

周柏吟說明，龍岡地區隨著滇緬泰移民紮根及文化的發展，形成異國獨特魅力的金三角文化區域，今年的龍岡米干節於4月22日舉辦至5月1日，以在地辦喜事的精神策展。首周有緬泰的潑水祈福「潑水節」、次周為雲南少數民族的火把求吉「火把節」、長街宴饗宴、主題踩街、特色文化DIY體驗與美食。

周柏吟說，今年最特別的是邀請了新住民參加長街宴體驗，並安排清真區深度文化體驗及設置清真美食區，讓參加的民眾親身體驗異域獨特風情，感受不同文化薰陶，獲得許多參與者的肯定及一致好評。