韓國超人氣女團BLACKPINK紅遍全球，前段時間她們忙於世界巡迴演唱會，近期因為4人合約快到期是否續約掀起網友們熱議，甚至有Lisa二度拒絕續約傳言，讓所屬YG娛樂股價大跌。怎料，今（15日）流出一段Lisa回韓國時，在機場被砸臉的影片，她急忙用手捂住臉的樣子令人心疼。

BLACKPINK從出道至今7年時間人氣居高不下，4名成員也各自有粉絲擁戴，最近卻面臨合約到期團體可能解散的狀況，她們是否續約更是演藝圈大事。網路上瘋傳Lisa二度拒絕續約的消息，且YG娛樂股價立刻面臨跌勢，也讓公司針對Lisa是否續約做出回應，透露「尚在討論中」。

Lisa抵達韓國機場被粉絲用禮物砸臉畫面流出。（圖／摘自推特）

在續約問題吵得沸沸揚揚時，近日Lisa在海外工作結束後回到韓國，有許多熱情粉絲到機場接機，但疑似情緒過於激動，不斷推擠保鑣上前靠近Lisa，甚至有不少人為了把禮物給偶像，直接砸向Lisa臉上，讓她無奈舉起手捂住臉，導致經紀人直接吼失序的人，請他們立刻停止動作。

Lisa在機場被粉絲用禮物砸臉的影片在推特引起討論，網友對於瘋狂粉絲的行徑都很詫異，也很心疼Lisa辛苦跑行程回國卻遭遇這種狀況，「喔我的天啊，這些人好可怕」、「Lisa還好嗎？她太辛苦了吧」、「喜歡她就要尊重她啊…希望Lisa沒有受傷才好」。