本週末F1大獎賽回歸亞洲地區，來到新加坡站。Red Bull車隊在全世界巡迴比賽的同時，常把握機會邀請車手們嘗試不同挑戰，像是維斯塔潘(Max Verstappen)曾在暑休期間跟瘋狂麥克學習甩尾，或是挑戰開巨型卡車，讓車迷們看到車手們不同以往在賽道上的一面。

在賽事來臨之前，兩屆世界冠軍、Red Bull車隊車手維斯塔潘和隊友培瑞茲(Sergio Perez)在新加坡星耀樟宜機場參與一場號稱是「全世界最乾淨的賽事」，他們在著名的室內瀑布「雨漩渦」前駕駛電動清潔車，並穿越室內植物園「森林谷」，展現絕佳的駕駛功力。

對於這場「最乾淨的賽事」，培瑞茲笑說「真的太有趣了！尤其我一來看到這台車的時候，真的是感到非常驚喜。」，維斯塔潘則大笑說「其實我已經很習慣團隊提出這些腦洞大開的賽事，這只是正常發揮而已！」

兩位車手在經歷一場「利曼式」的模擬衝刺賽後，維斯塔潘取得竿位，進行後續的「淨」速挑戰。兩位車手要穿越有泥腳印、污垢、垃圾和落葉等障礙物的植物園賽道，並清理路上的髒污。

維斯塔潘持續保持領先，直到賽道後半段兩人出現激烈的正面交鋒，即使培瑞茲試圖超越，他仍堅守排位，中間進站檢查時，也確保了他清理了更多的髒污後，更直接衝向最後的終點線，贏得首場「全世界最乾淨的賽事」冠軍！最後，Red Bull車隊大使丹佐爾(Josh Denzel)還貼心地頒發了一座已經先被打破的獎盃給他，免去他打破的麻煩，令人哭笑不得。

面對本周末的新加坡大獎賽，維斯塔潘表示：「這是很特別的夜間賽事，而這裡炎熱的氣候也會讓比賽更添挑戰，這絕對是賽季中最艱難的賽事之一。」而去年在新加坡大獎賽拿下分站冠軍的培瑞茲表示在這條備受考驗的賽道上，將力求展現去年的出色實力。

今年的F1新加坡大獎賽將於本周末登場，倘若Red Bull兩位車手能延續連勝氣勢拿下冠亞軍，將有望為車隊提早拿下今年度的車隊冠軍寶座。為了讓賽車迷同步體驗在賽道奔馳的快感， Red Bull打造賽車飆速的手機遊戲，邀請玩家們在10月6日前挑戰賽車最速單圈，即有機會贏得2024年Red Bull獨家飆速賽事體驗之旅，到墨爾本站近距離觀看熱血賽事。