台中市霧峰區舊正社區的「芳香療癒庭園」種植了10多種不同的香草，其中，芳香萬壽菊入位製成的香草茶葉蛋成為社區特色美食。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區舊正社區約10年前開始種植各式香草，打造一片專屬於社區的香草天地，將芳香療癒帶入社區。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區舊正社區的「芳香療癒庭園」種植了10多種不同的香草，利用香草園推動各樣體驗、烹飪、手作課程，帶領社區長輩走出家中，療癒身心。（潘虹恩攝）

台中市霧峰區舊正社區10年前開始種植各式香草，打造出1座香草園地，發展與香草相關的體驗活動和課程，帶領社區長輩用香草療癒身心，其中，用芳香萬壽菊入味製成的茶葉蛋，更成為地方特色美食，風味獨特。

霧峰舊正社區的「芳香療癒庭園」種植了10多種不同的香草，包括芳香萬壽菊、迷迭香、香茅、薄荷、左手香等常見香草都在其中，舊正社區發展協會利用香草園推動各樣體驗、烹飪、手作課程，帶領社區長輩走出家中，療癒身心。

舊正社區發展協會理事長林綉汝表示，過去社區發展協會設置關懷據點服務地方長輩、婦女和身心障礙人士等，大約10年前芳香療癒開始發展、盛行，卻多使用在醫療區塊，當時思考社區服務的對象與醫療場域部分相似，就能將芳香療癒帶到社區，打造一片專屬於社區的香草天地。

舊正社區發展協會祕書蘇美綾本身喜歡園藝、烹飪，常利用香草研發各項料理，開課教授社區的婦女、長輩等，不過香草茶葉蛋卻是1次美麗的意外。蘇美綾表示，有時他們辦活動，志工就會滷上1鍋茶葉蛋來分享，有次她靈光一閃，想到芳香萬壽菊長這麼茂盛，不如放幾株下去煮，才發現煮出來的茶葉蛋別有一番風味。

她說，迷迭香等類香料屬於脂溶性香料，要經過油烘烤等才能讓香氣入味，芳香萬壽菊則屬於水溶性，讓在水中就可以讓香氣充分釋出，是香草園內多樣香料中最適合的，還可以現採現滷，新鮮健康，獲得民眾喜愛。

林綉汝表示，舊正社區發展協會多年來從進行社會福利相關服務到推動社區特色產業與生態，一步步都是穩扎穩打，努力寫計畫爭取經費，還曾寫到她、蘇美綾和總幹事胡育琴3人都抱病，不過他們會一直推動下去，讓更多更新的想法在社區扎根。