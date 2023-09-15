日本天團「w-inds.」今年3月才剛發行新專輯《Beyond》，更將在11月11日來台舉行「w-inds. LIVE TOUR 2023 “Beyond”IN TAIPE」演唱會。成員橘慶太與千葉涼平皆表示「我們已經有一段時間沒有舉辦可以說話的現場表演了，我想也是時候回到2019年之前現場跟大家互動的感覺了，我們想藉由此次的演出開始帶領大家一起奔向25週年」。

新專輯《Beyond》集結了過去曾經參與過w-inds.作品的創作者共同來寫歌，專輯中所選的歌曲也是整合這2年所收集的作品。在新專輯製作過程中，橘慶太與千葉涼平2人也共同討論這些創作歌曲是如何超越不同的時間和空間的，所以那時候我們就為專輯想出了「Beyond」這個標題概念。

專輯中由葉山先生所創作的〈Over The Years〉是首說故事的歌，將「w-inds.」從早期演變到現在的過程寫成歌曲，旋律與歌詞做了完美的結合，千葉涼平也說「雖然我們沒有與葉山老師直接的交流，但我能夠透過歌曲感受到他們對我們的感情，這真的讓我很感動。我想粉絲們也會有同樣的感覺，葉山先生是w-inds.之父，我認為他是一個真正了不起的人」。

橘慶太說：「這次巡演將以最新專輯《Beyond》為重點，演唱會上兩人將會突破自我，也會是w-inds.歷史上跳最多舞的演唱會」，他將會透過盡情的舞蹈表演來傳達此次演唱會《Beyond》的主題概念，盡情地跳，「我將挑戰跳出我有史以來多的舞蹈，這將是一個很大的挑戰，至於兩人的體力能不能夠超越，就請粉絲們一起進場來驗證和我們一起來盡情享受這次《Beyond》旅行」。

「w-inds. LIVE TOUR 2023 “Beyond”IN TAIPE」台北站即將於11月11月晚上6點於台北國際會議中心登場，演唱會門票分為：NT$5880／4880／3880／3680／2880 五種票價，門票即將於9月20日中午12點於年代售票系統及四大超商正式開賣，更多相關消息可上SYL TW臉書粉專查詢。