共軍3架運油-20空中加油機參與巡航台海機隊與航母山東艦演練後，空中加油機在共軍區域拒止／反介入戰略的重要性更為明確。目前中共擁有轟-6與運-20改裝的空中加油機，而近日天津航展上展出一項配備於直升機的空中受油探頭，可能預示著傳聞已久的運-30中型空中加油機即將實現。

據《騰訊網》報導，中國早年由轟-6轟炸機發展出了轟油-6加油機，初步掌握了空中加油技術。此後又開發出運-20大型運輸機，並以此發展出運油-20這款自主研發的新一代重型加油機，推動中國空軍成為擁有一流水準的戰略空軍。

報導說，目前正在進行的第6屆中國天津國際直升機博覽會上，展出一項很容易被忽略、但卻又非常重要的新型裝備。從《央視軍事》頻道在報導畫面中顯示，參展的一款國產直升機機頭的全尺寸模型下方，罕見地出現了一根伸出機頭的杆狀物體，從它的前端形狀和尺寸觀察，判斷這是直升機專用的受油探頭，用途是接受空中加油。這在中國國產直升機上是首次出現，它意味著中國在實現固定翼戰機空中加油後，也即將實現螺旋翼直升機空中加油。

美軍KC-130J為直升機進行空中加油。（圖／騰訊網）

報導指出，目前全球直升機進行空中加油非常為少見，技術上仍以美國居世界前列，包括美軍的KC-130J加油機可對CH-53和UH-60直升機進行空中加油，也可為V-22魚鷹傾轉旋翼機提供空中加油。

相較於為固定翼飛機進行空中加油，螺旋翼直升機的空中加油顯得更加困難，主要在於兩點：1.直升機一般速度較慢，加油機必須配合進行極低速飛行，但又不能過於低速而失速墜毀；2. 受直升機螺旋槳轉動的影響，直升機飛行時的機身外部氣流較紊亂，如何讓加油機伸出的輸油管保持穩定並與身為受油機的直升機準確對接，是技術上比較難克服的問題。

歐洲的A400M為直升機進行空中加油。（圖／騰訊網）

報導指出，在解決第2個難題時，中國也採用與美國同樣的方法，為直升機安裝受油探頭。這根伸出機頭的杆狀物體，可讓加油機輸油管在與直升機保持一定距離的情況下完成對接，輸油管可免受氣流影響，在空中保持穩定的姿態。

至於第1個難題，解決辦法就麻煩些，必須開發一款低速功能較強的專用加油機。目前這類可進行直升機空中加油的加油機，全球僅有3款，即美國的KC-130J加油機、歐洲的A-400M運輸機改型加油機，以及西班牙的C-295運輸機改型加油機。它們的共同的特點是採用渦槳式發動機，因為這種發動機的固定翼飛機通常有較佳的低速飛行性能。例如A-400M改型加油機，可在最低213公里/小時的速度下維持穩定飛行，如此就能與飛行速度普遍在200~300公里/小時的直升機實現相對靜止和對接。

直升機前端伸出一根長桿即是空中加油時的受油探頭。（圖／美國海軍戰隊）

報導表示，天津直升機博覽會上已展出帶有受油探頭的直升機，顯見是為直升機空中加油技術做準備，尤其是低速性良好的渦槳式加油機，許多人會聯想到現有的運-8和運-9這2款運輸機，不過這2款機型較舊。幾年前曾公開展示一款新一代中型運輸機運-30，很可能就是將改型為使用渦槳式發動機的中型空中加油機，若能實現，將成為全球第4款在空中為直升機加油的空中加油機。