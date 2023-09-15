富邦悍將「棒球情人」高國輝日前無預警宣告今年球季結束後將結束球員生涯，與他有不錯交情的蔣智賢看到新聞時感到十分意外，但也回想到幾天前高國輝在二軍與他說了一席話，這次相隔3個月回到一軍，他也帶著高國輝的鼓勵一起拚，希望能夠完成兩人的百轟約定。

蔣智賢小高國輝2歲，在蔣智賢國一時就認識高國輝，旅美時期多數是在國家隊當隊友，2011年時兩人曾在水手隊當過1年隊友，「那一年他都在養傷，那時候我、他、張耀文、陳敏賜4個人一起住，也一起照顧他。」

高國輝決定今年球季結束後就要卸下球員戰袍，蔣智賢坦言，自己是看了新聞才知道，但也想到消息公佈前幾天高國輝突然跟他講了一席話，「他決定要退休前2、3天叫我好好加油，我想說幹嘛，不是我們要一起加油嗎？後來才知道原來是他決定要退休。」

「他跟我說，你還有3支，你真的要咬住，不要留下遺憾，因為百轟是很特別的紀錄，那時候一開始我還不知道他是在說百轟。」對於高國輝的細心，蔣智賢感到十分欣慰且溫暖，「他是心思很細膩的人，都會注意別人在意或期待的事，知道他要退休心裡也是很不捨。」

這次相隔3個多月重回一軍，蔣智賢也帶著高國輝的鼓勵一起拚，「他有跟我說加油，還說不要忘了還有3支（全壘打）。」