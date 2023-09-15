南投縣副縣長王瑞德宣布今年有2萬4636人報名參加日月潭泳渡活動。（曾雪蒨攝）

第41屆日月潭萬人泳渡暨公開水域泳錦賽將在24日登場，今年共有國內外1935隊、共2萬4636人報名，其中前總統馬英九、縣議員簡千翔都確定將參加這場盛事，縣府估可引進超過5萬人次觀光人潮，再創疫後好商機。

副縣長王瑞德15日在縣府主持「第41屆日月潭國際萬人泳渡嘉年華系列活動暨2023第9屆日月潭公開水域游泳錦標賽」記者會，隆重宣布萬人泳渡活動正式啟動，邀請全國民眾一起到南投為泳者加油。

王瑞德指出，隨著全球疫情趨緩，國境開放，本屆泳渡有美國、中國大陸、香港、厄瓜多、巴拉圭、日本等33國家317名國際泳者參加，身障泳隊有61隊，泳士有195人參加，其中前總統馬英九先生去年第9度挑戰泳渡日月潭以2小時50分完成泳渡，今年將第10度下水自我挑戰；另台北市政府體育局今年也將組隊參加萬人泳渡，宣傳將接辦2025年世界壯年運動會在台北

王瑞德進一步表示，日月潭萬人泳渡活動不僅是全國最夯的全民運動，更已成為知名國際級體育活動，今年活動以「觀光首都」、「泳出健康」、「安全第一」、「宜居城市」為活動宣傳目標，並配合體育署i台灣全民運動計畫，希望打造台灣國際運動品牌賽事，活動期間預計將吸引國內外游泳愛好者及眷屬遊客超過5萬人次造訪南投，希望藉此活絡南投經濟，提興運動觀光產業商機。

泳渡當天將由在水社碼頭舉行1萬條曲腰魚（俗稱總統魚）等魚苗放流活動拉開序幕，8時於朝霧碼頭舉行開幕式，8時30分選手鳴槍下水。

教育處指出，日月潭是國內最適合舉辦世界級馬拉松長泳比賽場域，2019年已成功將日月潭打造成為國際游泳總會（FINA）馬拉松游泳世界巡迴系列賽最優質場地，中華泳協已爭取2024亞洲公開水域游泳錦標賽在日月潭舉辦。

大會為提升泳渡活動泳客安全，除動員消防局、警察局、衛生局全力協助外，也邀請中華民國運動訓練會、中華民國潛水救難協會、台中市消防局海龍義消救生分隊、南投縣紅十字會等負責水上水下救生任務，竹山秀傳醫院、彰化基督教醫院、沙鹿童綜合醫院、台中榮總埔里分院、埔里基督教醫院聯合投入醫護支援，負責人員安全醫護任務。

另今年再次聘請大騰安全管理顧問公司負責大會人流管制工作，大會總體安全救護規劃建構陸、海、空聯合安全維護計畫，希望讓活動安全規格提升，讓泳客提升信心，游的更安心，讓每一位泳客都能平安順利完成泳渡。