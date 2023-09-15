幼兒園小朋友參訪大橋特搜分隊，體驗當小小消防員，還跟可愛的搜救犬合影。（大橋特搜分隊提供／曹婷婷台南傳真）

畫了「滿滿愛心」與寫滿「謝謝」卡片，讓向來鐵漢的特搜隊員融化了！台南市消防局特搜大隊大橋特搜分隊今天接待一群幼兒園師生參訪，小朋友穿上消防衣化身小小消防員，還跟搜救犬互動，最後更每人送上親手寫的卡片，「謝謝你們的守護」，隊員們心頭都暖呼呼！

大橋特搜分隊指出，避難防火、逃生等要領，其實都需要從小建立，但多數人沒有這樣的概念，為了讓來訪的師生加深印象，特別安排專人講解住宅防火安全及大樓避難逃生要領，也講述消防工作的項目及服務狀況，希望讓小朋友們從小學習防火防災對策，也教會他們如果遇到災難，該怎麼正確避難逃生及使用住宅用火警警報器。

小朋友當場穿上消防衣，體驗「小小消防員」，還跟搜救犬玩起來，對於搜救犬能服膺各種指令都大讚「好聰明喔！」小朋友們最後還特地繪製小卡片，感謝消防隊員們辛苦。消防局李明峯局長表示，消防單位平時除了救災救護及為民服務工作外，與民眾也要保持良好互動，近距離與民眾互動，落實全民防災教育目標。