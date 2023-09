「JO1」甫出道就人氣席捲全球。(大鴻藝術BIG ART提供)

日本現象級選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》脫穎而出的男團「JO1」,包括豆原一成、川尻蓮、川西拓實、大平祥生、鶴房汐恩、白岩瑠姬、佐藤景瑚、木全翔也、河野純喜、金城碧海、與那城獎共11人,日前宣布即將舉辦首次亞洲巡迴演唱會,台北站將於11月11日登場,消息一出讓苦等許久的台灣JAM(官方粉絲名)開心不已,摩拳擦掌準備搶票,就是要用最近距離支持偶像。

「JO1」於2019年宣布主流出道,來自由南韓集團「CJ娛樂」和日本大型娛樂公司「吉本興業」共同製作的大型選秀節目《PRODUCE 101 JAPAN》,該節目號稱完全複製南韓原版節目超高規格製作,包括主題曲、競賽曲及團體編舞在內毫不含糊,從101名來自日本各地的素人練習生中進行激烈的汰選,最終再由觀眾組成的「國民製作人」投票選出組成團體出道。超越了J-POP和K-POP的界限、兼具時尚與優雅的形象、結合日本偶像所看重的成員個性魅力與韓國偶像表演的俐落與整齊劃一,讓獨樹一幟的「JO1」甫出道就人氣席捲全球,在海外擁有極高的話題度。

他們除了代言無數,出道單曲專輯《PROTOSTAR》首周就在Oricon公信榜拿下週榜冠軍的好成績,2022年並憑藉人氣神曲《SuperCali》在串流平台Spotify成功拿下「分享次數最多的歌曲」殊榮,4月份發行的人氣作品《Tiger》亦突破海外市場、成功進入了美國告示牌的「熱門流行歌曲」排行榜。於亞洲最大的音樂頒獎典禮「2022 MAMA AWARDS」上JO1也榮獲「最受歡迎亞洲藝人」獎項,也是唯一一個獲頒此獎項的日本藝人團體。

「 2023 JO1 1ST ASIA TOUR 'BEYOND THE DARK' LIMITED EDITION IN TAIPEI」將在11月11日(六)晚間7點於Zepp New Taipei登場,演唱會門票預計9月24日(日)中午12點於Ticket Plus遠大售票系統正式開賣,採實名制銷售。更多消息請洽主辦單位大鴻藝術BIG ART官方臉書及IG 。