新北市樹林區佳園路三段往樹林方向，48歲詹姓男子於凌晨駕駛自小客貨，疑似精神不濟失控衝撞路邊店家，造成店面大門玻璃破碎、招牌及桌椅毀損，粗估財損約20萬元。駕駛本人則從駕駛座自行爬出，身體多處擦挫傷，經警方檢測酒精濃度為零，已送往醫院治療，確切原因待後續警方調查釐清。

警察呼籲，用路人應注意行車時的精神狀態，若精神狀態不佳，應先休息養足精神再出發，避免因精神不濟導致事故發生。