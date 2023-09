民眾黨主席柯文哲日前接受彭博新聞的訪問,報導形容柯是一張「鬼牌」,並點出柯仍未針對「空姐應援團」事件公開道歉。民進黨國際部主任趙怡翔表示,讓國際社會看清台灣有一位被視為「厭女症」的總統候選人,名字叫柯文哲。柯文哲的仇女言論延燒至國際;「丟臉丟到國際去」。

趙怡翔今指出,顯然彭博新聞認真看待此議題,直接在報導中敘述柯文哲曾經稱陳以真年輕漂亮「可以坐櫃台」,以及民眾黨「空姐應援團」的相關爭議,並形容上述問題導致柯文哲被批評有「厭女症」(comments about women that prompted accusations of misogyny)。

他說,而柯文哲的回應也值得一提,彭博新聞報導柯文哲仍未為「空姐應援團」事件公開道歉,也並沒有在專訪中表達歉意,僅表示已修改SOP避免類似事件再度發生。(What he doesn’t do in the interview — and hasn’t done publicly — is apologize for the event in August.)

趙怡翔說,彭博這篇訪問還有點出柯文哲許多問題,從華府與北京對柯相對陌生,直到引用美國學者將他形容為「鬼牌」(wildcard),以形容華府不確定柯文哲當選的政策方向。這都是國內常討論的事項,但此次也獲得國際認證。

他表示,「丟臉丟到國際去」這是在政壇上經常會聽到的一句話,但從柯文哲這次的專訪來看,這句話竟然成真,讓國際社會看清我們有一位被視為「厭女症」的總統候選人,而名字叫柯文哲。

