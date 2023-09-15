有些人心思比較細膩，容易被別人無心的話傷害，明明很在意卻又裝沒事。《搜狐網》近日分享5個非常玻璃心的星座，外表看似堅強，卻是他們的偽裝，有時覺得受傷了，也不會表達出來，而是自己默默消化。

▎巨蟹座

巨蟹座外表看似堅強，但內心卻很柔軟，懂得保護自己，不讓別人欺負，很在乎親友的想法與態度，不願與朋友和家人發生矛盾，一旦有了爭執，基本上就是選擇先讓步，有時好友無心的一句話，就會讓他們受傷，卻總是默默的在內心難過。

▎處女座

處女座個性理智，卻有著一顆玻璃心，處女男為了不受傷，通常會用冷漠包裝自己，處女女則是因在乎別人的看法，經常與人反駁與偽裝，有時甚至講話越來越犀利，正是反映出他們內心的脆弱，尤其是處女女有時情緒一來，還可能會當場淚崩。

▎雙魚座

雙魚座心思細膩，而且總是想很多，是12星座中最玻璃心的，對周圍環境非常敏感，只要有一點風吹草動，就能立即發現，而且雙魚座比較情緒化，有時接受到負能量，就會感覺到憂傷，卻又喜歡裝堅強，經常一個人躲起來偷哭。

▎水瓶座

水瓶座想法天馬行空，總是有許多新奇點子，似乎總是處於開心的狀態，但他們只是表面上堅強，有時被戳到痛處，並不會立即表現出來，反而是笑笑地說沒事，但到了夜深人靜時，水瓶座在環境影響下就會變得脆弱，想到傷心事而潸然淚下。

▎牡羊座

牡羊座給人陽光形象，就像長不大的孩子，似乎都沒有煩惱，不過當他們一個人冷靜時，其實會想很多，是火象星座中的玻璃心代表，牡羊座在別人面前喜歡裝堅強，但內心也有脆弱一面，平時都是自己一個人消化，釋放完後就生龍活虎。