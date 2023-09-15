全國電子iPhone 15今（5）天晚上8點起開放預約Apple的iPhone 15全系列手機，入手iPhone 15有多項回饋金，再抽高質感Marshall喇叭，搭配手機舊換新還有最高折抵2萬5000元，想直接攻頂搶iPhone 15 Pro Max（1TB機型），星展卡友優惠全拿享48折。
另外，全國電子也推出「獨家」銀行刷卡加碼活動，9月30日前星展卡友刷星展信用卡分期滿3萬直接送你2400元全國電子折價券，刷卡分期登錄滿2萬5000元還送400元刷卡金，分期就享10萬刷卡金天天抽，全國電子再送8888元提貨券，最高回饋9.33％。另外刷國泰銀行、中國信託、台新銀行信用卡刷卡分期滿3萬登錄也送500元回饋金。
另外，9月底前到全國電子購買指定數位商品、小家電、電子衣櫥、電動曬衣機、居家生活用品等指定商品滿5000元，還能參加「我的開學我作主」抽獎活動登錄發票，有機會抽iPhone 15。
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