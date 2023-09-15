西港慶安宮明年刈香，今年相中西港區南海里1株百年老榕樹製作王船龍骨，16日上午9時舉辦取𦩓（舟參）儀式，過去曾有連續2科的龍骨尺寸中過六合彩，成為牌友追逐的熱門「密碼」，今年依規格的長度取9尺6吋4分，恐又成熱門簽牌數字。

號稱「台灣第1香」的西港慶安宮每3年1科刈香，明年建醮逢第81科240周年，在建廟時在寺廟東西南北4方各種有許多榕樹，原意用為避邪，每逢建醮前1年，廟方會搏筊選出獲最多聖筊的榕樹，作為王船的龍骨，成為在地民俗。

今年選中南海里的1株樹齡近百年的老榕樹，16日上午9時將辦取𦩓（舟參）儀式，過去卻曾有連續2科的尺寸數字意外中了六合彩獎金，成為神秘「密碼」。傳出之後每次廟方公布王船龍骨尺寸，組頭都會「封牌」。

廟方澄清王船龍骨尺寸並非「明牌」，依據年份每科都有一定規格，明年逢甲辰年，長度為9尺6吋4分，約為292公分。

西港刈香是當地居民盛事，取𦩓（舟參）被稱為取「王船寶」，許多信徒都會參與，還有住家擺香案迎接，參與過儀式的蔡姓信徒表示，看到榕樹作成王船龍骨的過程很有意義，感受3年一度的地方熱鬧即將到來，內心覺得「感動」。

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