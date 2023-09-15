立秋後天氣逐漸轉涼，氣候也變得愈發乾燥，許多人可能會感受到口、鼻、皮膚等部位特別乾燥，甚至有口乾、舌燥、排便不順、鼻塞、咳嗽等不適發生，這些症狀統稱為「秋燥」。

高禾醫院整合醫學中醫師張立穎指出，中醫學說認為秋季主要特徵為乾燥，這種乾燥容易損害人體的津液，尤其在秋季，容易導致呼吸不順、口乾喉燥、或容易咳嗽等「秋燥傷肺」的問題。

因此，在秋季的保養中，首要關注的是肺部及呼吸系統的保健，「肺不清，百病纏身」！東方醫學著重於氣，所謂氣血平衡，百病不侵。體內若有足夠的抵抗力，就不容易因外來的病菌影響健康。

「三伏貼」或「三九貼」是中醫結合時令節氣與穴位，最常使用的預防性療法。有別於中藥敷貼的傳統方式，高禾醫院首創推出以光生物調節儀與中醫的經絡穴道系統結合使用，刺激大椎、定喘、風門、肺俞等四穴，並搭配針刺相關其他穴位，通過穴位沿經絡的刺激，促進氣血循環，以達到溫煦陽氣、驅散內伏寒邪的效果，從而預防肺部疾病。同時，根據望聞問切四診及個體體質現狀，給予相應的中藥調理建議。

為了避免時節容易被誘發的過敏性鼻炎、氣喘、呼吸道疾病、皮膚發炎、消化不佳等症狀發生。醫師建議，不妨可以從穴位按摩作保健，張立穎表示，每天按壓曲池、合谷、足三里及三陰交四個穴位2分鐘，有助於清熱瀉火、祛風化濕、調和血氣、補脾健胃，緩解秋季乾燥不適，並增強免疫力。

在日常飲食建議應以潤陰、潤燥、養肺食材為主，滋潤陰燥的食物包括蓮藕、燕窩、銀耳、蜂蜜、芝麻、豆漿、核桃、薏苡仁、花生、烏骨雞、梨等。將這些食物與其他食材結合攝取效果更佳。

另外，應避免過多生冷瓜果，尤其是脾胃虛寒的人更應避免。取而代之，可以選擇一些平和潤澤的食物，如梨、百合、玉竹、沙參、石斛、荸薺、枸杞等，這些食物有助於滋潤心肺、養胃陰。此外，含有膠質或黏性質地的食物，如銀耳、海帶、山藥、蓮藕、菇類、海參、海蜇皮等，也有滋潤作用。另外，含有油脂的堅果，如芝麻、杏仁、煮熟的花生等，可以幫助滋潤腸道並緩解便秘。

每天維持足夠的水分攝取至關重要，建議成年人每天至少應攝取2000毫升的水分。此外，考慮到季節變化容易感冒，飲食應保持清淡，多攝取富含維生素C的水果，如芭樂、柚子和柑橘類，都有助於提升免疫力和抗氧化能力。高禾醫院提醒民眾關注秋季保健，特別是呼吸系統的保護，讓身體維持在健康的最佳狀態。