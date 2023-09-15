由經濟部國際貿易局與外貿協會辦理的「2023年印度智慧城市商機開發團」，今天在新德里舉辦洽談會，有印度買主讚譽台灣產品價廉物美、具競爭力，建議台商趁早加入「在印度製造」的行列。

智慧城市商機團是由研華、輔信科技等9家企業代表組成，11日至13日已先走訪印度南部大城班加羅爾（Bengaluru），14日及15日則來到印度首都新德里（New Delhi），主要行程包括參訪印度國家太陽能發電園區以及洽談會。

新德里早上下起大雨，但沒有影響印度潛在買家出席洽談會的意願，場面熱絡，駐印度代表處經濟組長陳郁淇也偕同秘書倪運新到場互動。

印度一家工具機公司的執行長巴特拉（Kamal Batra）向中央社表示，就工具機而言，台灣產品的品質已與德國、日本並駕齊驅，而價格更加實惠，他於2007年首批自台灣引進的工具機，直到今天仍在正常運作。

因業務經常往返台印、已將台灣視為第2家鄉的巴特拉說，印度政府近年力倡「在印度製造」（Make in India），建議台商可到印度設廠生產，除可儘早在市場卡位之外，產品交付、人員訓練等所需時間與成本都可大幅降低。

「在印度製造」政策旨在透過激勵及優惠措施，吸引國內外廠商投入生產與製造，把印度打造為全球製造、設計及創新中心，而不是只把印度視為單純的內需市場。

輔信科技業務中心資深處長陳嘉伶則說，此次前來印度除了與原本的合作夥伴做業務溝通之外，也希望透過貿協的安排擴展連結，特別是與印度的公部門，以及實地瞭解印度的「在印度製造」政策與優惠措施。

她表示，輔信與印度夥伴已合作10多年，印度市場很大，重要的是必須「用對的方式、選擇對的夥伴合作」。

貿協德里辦事處主任劉建均說，2022年台灣出口到印度的年貿易額45億美元中，佔比重最多的就是資通訊產品，現在正是台商前進印度的好時機，歡迎多來德里及印度其他大城市考察，貿協德里辦事處樂意提供協助。

智慧城市商機團將於明天結束印度參訪及洽商行程。

印度政府於2015年推出智慧城市計畫，初步以100座城市做為施行地點，目前完成77%，台灣智慧城市商機團的產品涵蓋光纖設備、智慧無線網路系統、影像辨識物聯網與太陽能模組等，與印度合作空間寬廣。