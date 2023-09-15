越南城市近年湧入大量人口，建商蓋起宛如鴿子籠的迷你公寓出售和出租。商人為將利益最大化，犧牲逃生空間，消防逃生做表面，讓數十萬中下階層暴露在危險的居住環境中。

河內市一棟迷你公寓12日深夜發生大火造成56死、37傷，成了越南21年來死傷最慘重的一場火災，驚動越共總書記阮富仲（Nguyen Phu Trong）。正如許多快速發展的國家一樣，越南大城市也面臨人口過多、蝸居問題。

以這次發生事故的迷你公寓為例，不僅位於2公尺寬的狹小巷弄內，每層樓面積200平方公尺卻分隔成5戶，一戶可能住進5人不等，部分戶型甚至沒對外窗，且還從6樓違建到10樓，每層樓只有一道樓梯。

在救援過程中，雲梯車、救護車完全進不來，消防車只能停在距離事發現場400公尺外的地方布水線灌救；加上公寓內部逃生規劃不佳、消防設施不全，部分受災戶最後只能以跳樓的方式企圖保命，有的獲救，有的天人永隔。

越南之聲（VOV）報導，過去10多年來，河內、胡志明市、峴港等大城市陸續湧入大量外省人口，建商考量他們的經濟能力，蓋了大量的迷你公寓滿足需求，地點往往集中在大學林立的區域。

報導指出，許多建商在興建時最初以自住為名，蓋好之後再出租或出售自己的「公寓房間」給其他人。建商想盡辦法利用土地賺錢，所以很少規劃緊急出口，消防設施也是「有就好」，火災、爆炸風險很高。

受害者家屬阮文南（Nguyen Van Nam）表示，由於經濟條件和收入較低，住戶在空間狹小的迷你公寓內居住和煮飯。這就是為什麼火災和爆炸的風險總是潛伏著。

阮文南說，現在迷你公寓往往蓋得像「老虎籠」一樣，幾乎整個封死，沒有緊急出口。這場重大火災發生在夜間，因此控制起來非常困難，如果有警衛執勤，情況可能會好一點。

越南消防救援專家曹玉松（Tao Ngoc Tung）表示，目前政府對迷你公寓的管理規定還有很多不足。投資者在蓋迷你公寓時，都是先申請建造獨棟房子的許可證，然後再改變功能，因而衍生許多問題。

他說，目前大多數迷你公寓都沒有消防安全保障，往往只配備手提式滅火器，但數量和品質沒有保證，很多建築沒有自動火災報警系統、自動滅火系統、室內外供水系統等。

曹玉松說，迷你公寓居住密度高，甚至必須成立大樓管理委員會，這意味著要有一名代表負責執行消防安全法規。但實際上，許多迷你公寓並沒有管委會，當完成建設和移交後，建商就將所有責任推到居民身上。