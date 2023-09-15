高雄市苓雅區一名吳姓男子因不滿樓上鄰居製造噪音，持刀衝上樓將鄰居夫婦殺害，引起全台震驚，但其實因為噪音問題而導致鄰居失和的案例相當多，不少名人也都曾親身經歷。知名實況主丁特就為了此事與鄰居「開戰」，不只多次在實況上提到此事，YouTube頻道中也有多部針對「吵鬧」回應的影片。

丁特2020年在林口置產後搬入，除了日常生活起居外，平常的工作「實況」也大多在該處進行，因此花了數百萬元裝潢、購置家具，準備一個舒服的環境，不料搬進去沒多久就有樓下鄰居反應噪音問題，且近日其YouTube影片都還是有談到後續問題。

丁特指出，當他最初收到鄰居反應噪音問題時，相當有誠意想處理，找了2間隔音廠商評估，但他們都希望鄰居可以提供錄音，因為噪音傳遞的管道非常多，可能是鋼筋結構、地板、排水或廁所通風管等，需要錄音才能評估應該針對哪部分做加強，可惜的是鄰居一直不給卻持續抱怨，他最終直接進行全面性的補強。

丁特透露，事發後他加裝電影院等級的吸音絨布，兩間廁所加裝隔音門，且一般木地板厚度僅約0.3公分，但他裝潢時就直接加厚到2.5公分，厚度是普通地板的8倍，但因為鄰居反應他又再鋪一層隔音墊，林林總總加起來花了70、80萬元，「做完他一樣檢舉我，那要我怎樣？」

丁特指出，管委會曾代替樓下鄰居進行協商，但當他把所有花費的收據拿出來後，讓對方都無話可說，僅稱「還以為你不講理，沒想到你已經做這麼多了，這有時候好像也沒辦法」。

丁特直言，他在裝潢時本就挑選有隔音效果的材質，鄰居反應後又再花了近百萬元加強，但鄰居連簡單的錄音檔都不願提供，導致他沒辦法針對問題來解決，「今天這事情發生在你身上，你願意為你鄰居花幾十萬嗎？嘗試性的花幾十萬喔！如果保證花完一定解決，我不會說什麼，今天是這筆幾十萬花下去，都不一定確定可以改善，但我還是願意花。」