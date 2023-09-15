鴻海創辦人郭台銘今天(14日)宣布參選2024的副手人選，為台美混血女藝人賴佩霞，因賴佩霞持有雙重國籍身分，她也隨即宣布會儘快安排放棄美國國籍的程序。前立委郭正亮表示，賴佩霞要去處理美國籍的問題，時間真的非常趕；前立委沈富雄跟他講過，若沒時間回美國， 要去設有美國大使館的地方，宣示放棄。

郭正亮今(15日)政論節目《新聞大白話》中表示，賴佩霞好像要處理她的美國籍的問題，這可能要問中選會的認定 ，9月13日到17日是連署登記，登記是否有要求正副總統候選人都沒有美國籍，而且要程序完成。如果郭台銘那邊今天才知道，這事屬實，要去辦，時間真的非常趕。

郭正亮表示，據他了解，以前沈富雄、蕭美琴臨時要處理這個程序，都要處理很多時間，沈富雄就跟他講過，若沒時間回美國， 要去設有美國大使館的地方，宣示放棄之類，比如菲律賓的馬尼拉 。

郭正亮更補充說，要去美國籍，財產調查要非常清楚，除稅是非常囉嗦的一個過程。