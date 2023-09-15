針對T1聯盟公告不通過台中太陽隊新賽季參賽資格，太陽隊15日晚間也發布回應，強調T1聯盟已經早在7月通過參賽資格，更開出不合理的繳交財務證明文件期限刁難，太陽隊接下來將會採取法律途徑捍衛球隊權益，且跟T1聯盟與相關失職人員求償，以下是太陽隊的回應聲明內容：

「一、T1聯盟112年7月7日第一屆第16次常務理事會審查財務狀況後，同時通過桃園雲豹、台中太陽、台南台鋼獵鷹在2023-2024賽季參賽資格。並請其他尚未取得資格之球隊，補提文件。此有該次會議記錄可查。

二、T1聯盟卻於後續常務理事會要求本公司（球團）提供與其他球團更嚴格之財務證明文件。本公司基於協助聯盟運作之立場，均盡量配合提出。惟T1聯盟於112年9月8日周五下午更要求本公司（球團）於112年9月14日周四傍晚18時前將新台幣5000萬元辦妥信託。因事發突然，本公司已向T1聯盟說明一時難以尋得合適金融機構辦理，以及需要詢問銀行信託申辦所需時間，6天期限內（含周六、周日）實屬難以完成信託。T1聯盟竟直接於112年9月15日不通過本公司（球團）新賽季參賽資格，罔顧隊職員、贊助廠商、球迷之權益。

三、對於T1聯盟粗暴無理之作法，完全漠視近來球員為了備戰的努力，並忽略全體隊職員之工作機會及其家庭所需，本公司（球團）深感痛心與遺憾。本公司（球團）除嚴正要求T1聯盟說明就本公司（球團）參賽資格認定，為何前後翻異不一，如同兒戲外，並將循法律途徑捍衛本公司（球團）權益。如造成本公司（球團）、球員、贊助廠商權益損失，本公司定將向T1聯盟及相關失職人員求償。」